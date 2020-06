Lier mag 575 000 euro verdelen onder verenigingen die financieel leden door corona: “Ideale verdeelsleutel vinden wordt moeilijke oefening” Kristof De Cnodder

03 juni 2020

14u39 0 Lier De Vlaamse regering gaat 575 000 euro vrijmaken voor Lierse sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die financiële schade leden door de coronacrisis. Het stadsbestuur mag het geld toewijzen en zal in de komende weken een goede verdeelsleutel proberen te vinden. “Al zal dé ideale verdeling niet bestaan”, zegt sport- en cultuurschepen Ivo Andries (Open VLD).

In totaal maakt de Vlaamse overheid 87 miljoen vrij voor de ondersteuning van het verenigingsleven. Van die som gaat 575 000 euro naar Lier. Dit bedrag komt bovenop de ‘normale’ Vlaamse subsidie van 800 000 euro. De stad Lier kan de extra middelen naar eigen goeddunken verdelen, al is het op dit moment nog onduidelijk hoe dat concreet zal gebeuren.

“We gaan in samenspraak met de betrokken adviesraden en stadsdiensten de ideale verdeelsleutel proberen te vinden, al vrees ik dat die niet bestaat”, aldus schepen Ivo Andries. “Lier en Koningshooikt tellen tientallen verenigingen en de meeste daarvan zullen wel op één of andere manier nadeel hebben ondervonden van de coronamaatregelen. We zijn blij met de Vlaamse steun, maar de centen verdelen wordt een moeilijke oefening.”

Niet overhaasten

Oppositiepartij CD&V betreurt dat de stad sinds de start van de coronacrisis nog niet proactief heeft gepolst naar de noden van de plaatselijke verenigingen. “Wij zijn daar al twee maanden bij het schepencollege op aan het aandringen, maar tot nu toe werd geen gehoor gegeven aan die oproep”, zeggen de christendemocraten. Fractieleider Stijn Coenen zal tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni trouwens op deze kwestie terug komen.

Volgens Ivo Andries was het tot nu weinig zinvol om alvast een bevraging te organiseren. “Het leek ons logisch om eerst initiatieven van de hogere overheden af te wachten. Pas sinds begin deze week weten we dat er extra Vlaams geld komt en hoe groot die som is. Verder is het onduidelijk wanneer dit geld effectief op de rekening van de stad zal komen te staan. We gaan in afwachting rustig de puzzel leggen. Of er vanuit de eigen stadskas ook nog een som geld naar de verenigingen zal gaan? Dat is voorlopig niet de bedoeling. Vergeet niet dat er ook heel wat andere sectoren ondersteuning nodig hebben en onze middelen zijn niet onbeperkt. Met de 575 000 euro vanuit Vlaanderen hopen we tegemoet te kunnen komen aan de hoogste noden bij de verenigingen.”