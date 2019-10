Lier inde tot nu toe slechts vijf keer leegstandstaks: “Bewijst juist dat maatregel werkt” Kristof De Cnodder

03 oktober 2019

Sinds de stad Lier een tweetal jaar geleden een belasting invoerde op leegstand in het kernwinkelgebied moesten vijf eigenaars van ongebruikte winkelpanden de taks betalen. Dat maakte Liers schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA) bekend.

Aan het einde van de vorige legislatuur voerde het stadbestuur een zogenaamde leegstandstaks in. Te veel lege etalages halen immers de aantrekkelijkheid van Lier als winkelstad naar beneden en daar wou men wat aan doen. Wie een commercieel pand in het kernwinkelgebied (van Antwerpsestraat tot Rechtestraat) meer dan een jaar laat leeg staan, moet een belasting van 5 000 euro betalen. Per extra jaar leegstand wordt die som verdubbeld. Dit in een poging om de vaak onrealistisch hoge huurprijzen te kelderen.

“Sinds april 2019 kwamen 29 winkelgebouwen in ons leegstandsregister terecht”, geeft bevoegd schepen Verwaest aan. “Vijf eigenaars moesten effectief 5 000 euro betalen. Dat lijkt weinig, maar het is net een teken dat het beleid zijn vruchten afwerpt. Het merendeel van de gebouwen kreeg binnen het jaar al een andere invulling of staat op het punt opnieuw in gebruik te worden genomen. Enkele andere, verloederde winkels werden dan weer verbouwd. De structurele winkelleegstand werd dus deels aangepakt. Dé oplossing bestaat niet, maar we evalueren deze maatregel toch als voorzichtig positief.”