Lier denkt aan de kinderen tijdens de kerstvakantie: vrijdag springkastelenfestival in De Komeet Kristof De Cnodder

24 december 2019

09u40 0 Lier De stad Lier organiseert op vrijdag 27 december voor de tweede keer een indoor springkastelenfestival in sporthal De Komeet (Eeuwfeestlaan 183). Kinderen tussen drie en twaalf jaar kunnen zich uitleven in het reuzespringpark dat voor de gelegenheid wordt opgesteld.

Vorig jaar kwamen er tijdens de kerstvakantie zowat vijfhonderd kinderen springen in De Komeet. Nu vrijdag komt er dus een vervolg op het gesmaakte evenement. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 9 en 12 uur of tussen 14 en 17 uur. Er zijn aparte springelementen voorzien voor de kleuters en de lagereschoolkinderen. Deelnemers dienen steeds een begeleider mee te nemen.

De toegangsprijs bedraagt vijf euro. In die prijs zitten ook een snack en een drankje. Tickets bestellen kan best online via https://kerst.uitinlier.be/inhoud/springfestijn