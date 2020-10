Lerarenopleiding neemt intrek in Louis Zimmer Wannes Vansina

08 oktober 2020

09u08 0 Lier De leraren in spe van de AP Hogeschool Antwerpen in Lier staan met beide voeten in het werkveld. De lerarenopleiding kreeg een vaste stek op de campus Louis Zimmer van Atheneum Lier.

“De real-life ervaring is een groot voordeel”, zegt Ingrid Van der Veken, departementshoofd Onderwijs en Training bij AP Hogeschool over de nieuwe locatie. “Onze studenten worden ingezet in de werking van de secundaire school, bijvoorbeeld bij de ondersteuning van de OKAN-klas, maar ook in het klasmanagement en de leerlingenbegeleiding. Uiteraard kunnen ook de stages plaatsvinden op de school.”

Vorig jaar keerde de oudste lerarenopleiding van Vlaanderen na zeven jaar terug naar Lier. Zo kreeg de stad opnieuw een regionale lerarenopleiding en moeten kandidaat leerkrachten niet langer naar Antwerpen, Mechelen of Leuven voor hun studie. De studenten van de educatieve bachelor secundair onderwijs volgden tijdelijk les op de campus Anton Bergmann van het Atheneum Lier.