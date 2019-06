Lerarenopleiding komt vanaf september thuis in Lier AP Hogeschool gaat ook in Mechelen en Turnhout leerkrachten opleiden Kristof De Cnodder

20 juni 2019

Zeven jaar nadat de normaalschool van Lier de deuren sloot, wordt in de Pallieterstad opnieuw een lerarenopleiding in dagonderwijs opgestart. De AP Hogeschool gaat de opleiding inrichten, het Lierse Atheneum zorgt voor de leslokalen. “Wie al een diploma hoger onderwijs heeft, kan hier in één jaar een bijkomend leraarsdiploma behalen”, zegt Ingrid Van der Veken van AP.

Lier heeft een grote traditie wat betreft het opleiden van leerkrachten. Al in 1817 stampte Koning Willem I er de eerste normaalschool van Vlaanderen uit de grond. Later kwam die school onder de vleugels van Artesis (de voorloper van AP) terecht, maar na 195 jaar werd besloten om de site in de Berlaarsestraat te verlaten en de campus over te hevelen naar Antwerpen. Het onderhoud van de historische gebouwen werd te duur. Inmiddels vormt een aannemer de vroegere normaalschool om tot een gemengd woonproject.

In 2017 bracht Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Crescendo een lerarenopleiding terug naar Lier, maar dat was in avondonderwijs. AP Hogeschool neemt die richting vanaf 1 september over en gaat de cursussen overdag organiseren. “Net als CVO Crescendo richten we ons op zogenaamde ‘zij-instromers’, mensen die al één of ander diploma hebben in het hoger onderwijs”, vertelt Ingrid Van der Veken, departementshoofd Onderwijs & Training van AP. “Na één jaar kunnen dergelijke personen bij ons een extra leraarsdiploma behalen. Wie rechtstreeks van de secundaire school komt, kan niet in deze opleiding terecht. Wie in dat geval verkeert, dient elders een ander traject te volgen.”

AP gaat in Lier nauw samenwerken met het Atheneum. In de campus Anton Bergmann stelt het Atheneum de nodige lokalen ter beschikking. “De samenwerking met het Atheneum biedt veel voordelen”, gaat Ingrid Van der Veken verder. “Onze opleiding is heel praktijkgericht en in het Atheneum staan onze studenten met hun twee voeten midden in het werkveld. Heel interessant is dat.”

Overigens zal AP ook in Mechelen en Turnhout de lerarenopleiding overnemen van het plaatselijke CVO. “In Mechelen zullen de lessen plaats vinden in Campus Dodoens, in Turnhout in de Blaironkazerne. Op die twee locaties worden er zowel overdag als ’s avonds cursussen georganiseerd. De avondcursussen zijn interessant voor wie werk en studies wil combineren”, besluit Ingrid Van der Veken.

Op woensdag 26 juni organiseert AP in Antwerpen, Mechelen en Turnhout een infoavond over de nieuwe opleidingen (tussen 18 en 21 uur). Meer info via www.ap.be/event/infoavond-26-juni-2019