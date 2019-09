Leo en Anna vieren zestigste huwelijksverjaardag Kristof De Cnodder

06 september 2019

10u44 0

Leo De Kinder (81) en Anna Beukeleirs (80), die in de Blokstraat in Lier wonen, vierden zopas hun zestigste huwelijksverjaardag. Leo is afkomstig uit Herentals, terwijl Anna werd geboren in Mortsel. De twee leerden elkaar destijds kennen in een schoenfabriek in Boechout.

Nadien was Leo nog lang actief bij metaalbedrijf BMT is Boechout. Door een arbeidsongeval moest hij echter stoppen met werken. Anna hield zich in haar jongere jaren vooral bezig met het huishouden en het opvoeden van de vijf kinderen die ze met Leo kreeg: Annemie, Christel, Hilde, Luc en Wim. Later kwamen er ook twaalf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen bij. Een zesde achterkleinkind is trouwens op komst.