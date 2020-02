Leo (73) verzamelt al 50 jaar alles van Trappist Westmalle: “Ik krijg zelfs bezoekers uit Scandinavië en Brazilië” emz

18 februari 2020

11u49 18 Lier Al een halve eeuw lang verzamelt de gepensioneerde bierhandelaar Leo Truyen (73) uit Lier alle mogelijke attributen rond het trappistenbier en de abdij van Westmalle. Doorheen de jaren bouwde hij een indrukwekkende collectie op, waarvoor ook buitenlandse bezoekers interesse tonen. “Ondertussen bestaat mijn collectie uit meer dan duizend stukken”.

Vijftig jaar geleden rolde Leo, die afkomstig is uit Ekeren, via zijn vrouw Christiane Vanspringel in de bierhandel. Haar grootvader Theodoor en vader Jos waren immers verdelers van bieren en andere dranken geweest. Samen met haar echtgenoot Leo zette zij als enig kind van Jos het familiebedrijf verder. Al sinds 1926 verkochten de Vanspringels Trappist van Westmalle. Toen de monniken beslisten hun verdelers uitsluitend nog het trappistenbier te laten verkopen, verkochten Leo en Christiane een deel van het bedrijf. Sinds 1 oktober 1997 focuste ‘Bierhandel Truyen’ zich volledig op producten van de abdij van Westmalle. In april 2014 besloten Leo en Christiane de zaak over te dragen aan hun zoon Bart en schoonzoon Chris.

Zijn verzamelwoede heeft zijn wortels in 1969. “In een leegstaande zaak zag ik een mooi glas ‘Trappist Dubbel Bruin’ staan. Toen ik mijn interesse liet blijken, zei de eigenaar dat ik het gerust mocht hebben. Daar dronk ik sindsdien mijn Trappist Westmalle uit. Toen dat dan stuk ging tijdens het afwassen, ging ik op zoek naar een nieuw, soortgelijk glas. Zo is de bal dan aan het rollen gegaan”, lacht Leo.

Wijnbakken

Als verkoper van Trappist Westmalle was en is Leo steeds op de hoogte wanneer een nieuw etiket, bierflesje of kurkentrekker verschijnt. Ook van het promotiemateriaal dat hij aan cafés en warenhuizen leverde, hield hij steeds een verzamelitem bij. “Ondertussen bestaat mijn collectie thuis uit meer dan duizend stukken”, zegt Leo. Naast vaten, glazen, flesjes, bierpotten, bierviltjes, flesetiketten, tapkranen, klokken, vlaggen en plateau’s, herbergt de verzameling ook gevulde bierflesjes met kurken stop uit de jaren 40 en wijnbakken van de abdij, die dateren uit 1900. “Rond 1918-1920 stopten de paters met het produceren van wijn”, zegt Leo. Zelf zegt hij ook unieke stukken te bezitten. “Zo heb ik een speciaal bord van de brouwerij gemaakt uit aardewerk. Ik heb dat elders al wel in brons gezien, maar nog niet in aardewerk”, vertelt Leo trots.

De verzamelaar beperkt zich niet tot alle attributen rond het trappistenbier. Ook verzamelt hij al het mogelijke rond de Abdij van Westmalle. Zo zit een aflaat uit 1956 in zijn collectie. “Ik heb zelfs een doodsprentje van een pater uit 1896", zegt Leo.

Scandinavië

Zijn uitgebouwde collectie kan ook op interesse uit het buitenland rekenen. Al verschillende jaren exporteert ‘Bierhandel Truyen’ naar Scandinavië, Polen en Ierland. Als de klanten zelf hun leveringen komen ophalen, brengen ze steevast een bezoekje aan het ‘museum’ van Leo. “In oktober had ik nog bezoek uit Brazilië en Zweden. De Zweden brachten zelfgemaakte houten botermesjes met de opdruk van Westmalle erop mee voor mij”, vertelt Leo.

Zelfs als een café in Ieper een leuk verzamelstuk zou hebben, reed ik daarheen. Niets hield me tegen Verzamelaar Leo Truyen

Internet

Voor Leo is zijn collectie nog lang niet compleet. Vroeger schuimde hij vooral rommelmarkten, ruilbeurzen en cafés af om zijn verzameling aan te vullen. “Zelfs als een café in Ieper een leuk verzamelstuk zou hebben, reed ik daarheen. Niets hield me tegen”, lacht Leo.

Ook veilingen laat hij niet aan zich voorbijgaan. “Bij een recente openbare verkoop van de Abdij van Westmalle was er op de kijkdag amper iets interessant. Toch ben ik erheen gegaan met mijn vrouw. Ik had geluk, want ze hadden in de week voor de verkoop nog heel wat aan de lijst toegevoegd. Voor amper honderd euro kon ik een geloofsboek uit 1910 op de kop tikken”, zegt Leo.

De komst van het internet deed voor Leo een nieuwe wereld opengaan. “Zo heb ik al boeken uit Nieuw-Zeeland en Australië gekocht, die vroeger gedrukt werden in de Abdij van Westmalle. Dat kon vroeger niet”, lacht Leo. Hij blijft actief op zoek naar nieuwe stukken. “Zelf wil ik gerust ruilen. Sommige mensen verkopen attributen aan ongelofelijke prijzen. Maar daar doe ik niet aan mee. Zo heb ik al enkele honderden dubbele glazen weggegeven”, besluit de collectioneur.

Wie graag de collectie van Leo Truyen in Lier bezoekt, kan daarvoor een afspraak maken via 03 480 04 12 of info@truyen-westmalle.be.