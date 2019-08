Legendarische dancing Volmolen zoekt nieuwe uitbater Handelsfonds over te nemen voor 179 000 euro Kristof De Cnodder

21 augustus 2019



De bekende dancing Volmolen – op de hoek van de Koningin Astridlaan en de Leuvensevest in Lier - staat over te nemen. Voor 179 000 euro kan u eigenaar worden van het handelsfonds. De Volmolen bestaat al sinds 1981 en is een begrip in het Lierse nachtleven.

Wie in Lier af en toe een stapje in de wereld zet, is ongetwijfeld al eens in de Volmolen gepasseerd. De discotheek bestaat intussen 38 jaar en is nog steeds springlevend. In 2014 ging Club Volmolen in zijn oude vorm weliswaar failliet, maar een nieuw management kon de dancing in 2015 ‘reanimeren’. De nieuwe uitbaters gaven de nachtclub een frisse look en sleutelden aan het concept. Vier jaar na die doorstart zoeken de huidige zaakvoerders een overnemer met de hulp van immo-kantoor Vebo Vastgoed uit Putte.

Het management onthoudt zich voorlopig van commentaar, maar benadrukt wel dat er niet specifiek haast is bij de overname en dat men gewoon verder zal doen tot er een overnemer opduikt. Zo staat er nu zaterdag bijvoorbeeld de Volmolen Beach Party – een jaarlijks terugkerende klassieker - op het programma. De boekhouding zou aantonen dat Club Volmolen een rendabele onderneming is. De dancing is sinds enige tijd niet langer open op vrijdag en zondag, maar op zaterdagavond blijft ze een publiekstrekker.

Wie droomt van een bestaan als discotheekuitbater kan Club Volmolen dus voor 179 000 euro overnemen. In die prijs zit onder andere het meubilair van de danszaal en de bijhorende beach bar, de muziekinstallaties, de verlichting, het kassasysteem, de koeltogen en een voorraad drank.