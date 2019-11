Leerlingen Atheneum plaatsen weerstation aan Zimmertoren Kristof De Cnodder

20 november 2019

Leerlingen van het Atheneum van Lier installeerden een weerstation vlak bij de Zimmertoren. In samenwerking met de universiteit van Gent gaan de Lierse scholieren de komende tijd allerhande meteorologische info verzamelen.

UGent is de trekker van het Vlinder (VLaanderen IN DE weeR) project. Samen met een aantal secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel wil men bepaalde weerfenomenen in kaart proberen te brengen. Onlangs sprong ook het Lierse Atheneum op de kar.

“De Gentse universiteit stelde ons enkele meettoestellen ter beschikking en die werden door onze tweede graad elektriciteit BSO in mekaar gestoken”, vertelt directeur Kim Alewaters van het Atheneum. “We besloten het weerstation op te stellen aan de Zimmertoren. In de komende maanden zullen de leerlingen de gemeten gegevens ook opvolgen en tijdens de lessen zal één en ander zeker worden besproken. Je voelt dat dit op school een zeker enthousiasme los maakt.”

De meetresultaten van weerstation Zimmertoren zijn online te volgen via https://wow.meteo.be/nl/