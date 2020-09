Leerlinge Atheneum test positief op corona: hele klas in thuisquarantaine Kristof De Cnodder

15 september 2020

13u36 0 Lier In het Lierse Atheneum, campus Arthur Vanderpoorten, zijn 29 leerlingen van het zesde jaar voorlopig opnieuw aangewezen op afstandsonderwijs. Eén van de betrokken scholieren legde een positieve coronatest af, waardoor de hele klasgroep tot nader order preventief moet thuisblijven.

De directie van het Atheneum vernam zondag via de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat er een coronageval was vastgesteld binnen de school. “De leerlinge in kwestie was al enkele dagen thuis omdat er in haar onmiddellijke omgeving iemand positief had getest op Covid-19. Nu bleek het meisje zelf dus ook besmet te zijn met het virus”, vertelt schooldirectrice Ilse De Bast. Als gevolg daarvan moeten 28 collega-leerlingen en één leerkracht uit voorzorg ook twee weken in quarantaine blijven.

Betrokkenen dienen een coronatest te ondergaan. Daarvan zijn nog geen uitslagen bekend. Vooralsnog ziet het CLB geen reden om ook andere klasgroepen thuis te houden. Afgaande op het gevoerde contactonderzoek was dat niet nodig.