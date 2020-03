Leerkrachten VTI maken voorzetmaskers voor zorgsector: “Voorlopig basismateriaal voor 700 stuks” Kristof De Cnodder

25 maart 2020

18u11 76 Lier Een aantal leerkrachten van het Vrij Technisch Instituut in Lier is op vrijwillige basis plexiglas voorzetmaskers aan het maken voor mensen uit de zorgsector. De maskers in kwestie bieden extra bescherming tegen het coronavirus.

De lessen zijn momenteel opgeschort, maar toch is er sinds vandaag weer een beetje activiteit in het Lierse VTI. “In onze praktijkafdeling produceren leerkrachten in groepjes van drie – uiteraard met de nodige onderlinge afstand – plexiglas voorzetmaskers”, vertelt schooldirectrice Carine Peeters. “We baseren ons op een model dat onze collega’s van VTI Deinze onlangs in mekaar staken. De maskers worden voor een mondmasker geplaatst en vormen op die manier een bijkomend beschermingsschild.”

Vijf bedrijven uit de omgeving (Kunststoffen Vink, Van Hove Ramen en Deuren, Elektrische Toestellen VARO, Bouwgroothandel Lecot en Schindler Liften) voorzagen het VTI van de nodige grondstoffen. “Met het materiaal dat we nu hebben liggen, kunnen we een zevenhonderdtal voorzetmaskers maken”, schat Carine Peeters. “Die zullen we verdelen onder het Heilig-Hartziekenhuis, de plaatselijke huisartsenwachtpost en andere zorginstellingen uit de buurt.” Wie nog materiaal zou willen schenken, kan zich melden door een mail te sturen naar directeur@vtilier.be

