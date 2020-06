Leerkracht (43) riskeert achttien maanden cel voor aanranding van vijf minderjarige scholieren Tim Van Der Zeypen

11 juni 2020

15u00 0 Lier Een 43-jarige man uit Antwerpen riskeert een celstraf van achttien voor de aanranding van vijf scholieren. De meisjes waren allen tussen de dertien en vijftien jaar oud. De verdediging betwist de feiten.

In november 2018 stapte een van de meisjes naar de directrice van de Lierse school. “Daar legde ze met de tranen in de ogen verklaringen af over hoe een leerkracht haar poep had aangeraakt en met zijn handen tussen haar benen was gegaan”, zei meester Joris Vercammen. Hij stelde zich in naam van het meisje (15) en haar moeder burgerlijke partij. Op zitting werd er in totaal een schadevergoeding van 1.750 euro gevraagd.

Na haar verklaringen bij de schooldirectrice in 2018 werd ook de lokale politie van Lier ingelicht. Zij startte een onderzoek op. Dat bracht nog vier andere getuigenissen en gelijkaardige verklaringen aan het licht”, vulde openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem aan op zitting. “Er kwam ook een anekdote aan het licht waarin er door een van zijn leerlingen werd verteld dat hij beter een vrouw zou zoeken zodat hij de leerlingen niet meer zou lastig vallen.”

Leugendetectietest

Het parket was van oordeel dat de feiten waren bewezen. Volgens hen onder meer omdat de beklaagde een leugendetectietest had afgelegd en deze in zijn nadeel sprak. “Het gaat hier bovendien ook om vijf meisjes die elkaar niet kennen maar gelet op hun leeftijd heel goed genoeg weten wat kan en niet kan”, besloot de aanklager. Het parket eiste vanochtend een effectieve celstraf van achttien maanden effectief.

De verdediging betwiste de feiten met klem en vond dat het parket een bijzonder strenge bestraffing vroeg. Volgens hen was er mogelijks wel een keer contact geweest tussen hem en de leerlingen maar gebeurde dit helemaal niet met een seksuele intentie. “Bovendien vraagt men hier om mijn cliënt te veroordelen op basis van een leugendetectietest. Alleen zijn deze tests slechts heel weinig correct”, klonk het bij meester John Maes.

De strafpleiter vroeg de vrijspraak. Een vonnis valt op 3 september.