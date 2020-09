Laatstejaars Thomas More openen academiejaar in cultureel centrum De Mol: “Coronaproof begin in sfeervol kader” Kristof De Cnodder

17u17 2 Lier De Thomas More hogeschool campus Lier heeft het nieuwe academiejaar vandaag op een bijzondere manier geopend. Zo begonnen de laatstejaarsstudenten er voor de gelegenheid aan in cultureel centrum De Mol en de bijhorende zomerbar.

Alles is anders dan anders in deze coronatijd, ook de start van een nieuw academiejaar. Omdat op deze eerste dag alle studenten tegelijk werden verwacht, werd een deel van die studenten uitgenodigd op een alternatieve locatie, een kwestie van social distancing.

“De stad Lier gaf ons de gelegenheid om onze laatstejaars studenten coronaproof te ontvangen in cultureel centrum De Mol”, laat Sanne Molenberghs van Thomas More weten. Binnen in De Mol werden de eerste lessen gegeven, terwijl in de zomerbar achteraf gezellig kon worden bijgepraat. “Door de studenten een warm en persoonlijk onthaal te geven in een sfeervol kader hopen we iedereen extra te motiveren voor wat een bijzonder laatste jaar belooft te worden.”