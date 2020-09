Laatste wens van betreurde amateurhistoricus in vervulling: sympathisanten voltooiden naslagwerk over Spaanse gouverneurs Kristof De Cnodder

04 september 2020

16u45 0 Lier Een klein half jaar nadat amateurhistoricus Paul Vivet kwam te overlijden is zijn laatste wens in vervulling gegaan. Sympathisanten voltooiden het door Vivet opgestarte naslagwerk over de vroegere Spaanse gouverneurs in Lier.

In maart van dit jaar schonk Nijlenaar Paul Vivet een naslagwerk over de Spaanse gouverneurs aan het Lierse stadsarchief. Vivet was op zoek gegaan naar de verhalen achter de wapenschilden in de Sint-Jacobskapel, op de Lierse Grote Markt. Het werk was voor 95 procent klaar, maar Vivet was te ziek geworden om zijn studie helemaal af te ronden. De stad beloofde toen dat men alles in het werk zou stellen om de laatste puzzelstukjes te leggen.

Intussen is dat ook effectief gebeurd. Enkele van Vivets collega’s van de gidsenvereniging Argus zetten zich mee achter het project en ze kregen de steun van een paar specialisten op het vlak van heraldiek. Het definitieve eindresultaat wordt in principe binnenkort officieel gepresenteerd. Vivets weduwe Leen Van Dessel is uiteraard tevreden dat de wens van haar man zaliger in vervulling is gegaan: “Het is knap dat anderen Pauls werk hebben kunnen voltooien. Dit biedt zeker enige troost.”