Laat je zien op de fiets en win een ontmoeting met acteurs Buurtpolitie Kristof De Cnodder

10 september 2019

10u18 1

De politiezones Lier, Heist, Bodukap en Berlaar-Nijlen voeren een gezamenlijke actie die fietsende scholieren moet aanzetten om zichzelf beter zichtbaar te maken in het verkeer. Aan de sensibiliseringsactie is ook een wedstrijd verbonden. De winnaars krijgen een ‘meet and greet’ met de cast van het populaire tv-programma De Buurtpolitie.

Aan alle schoolkinderen tot en met de eerste graad van het middelbaar onderwijs wordt gevraagd om steeds een fluovestje en helm te dragen als ze zich met de fiets verplaatsen. Wie zichzelf fotografeert in verkeersveilige outfit en deze selfie post op de facebookpagina van één van de betrokken politiezones maakt kans op een ontmoeting met enkele acteurs van De Buurtpolitie. De vier meest originele foto’s zullen worden uitgekozen.

De actie loopt tot begin oktober. De ‘meet and greet’ is voorzien op woensdag 23 oktober in het Lierse politiekantoor.