La Rocca maakt zich op voor nostalgisch avondje: deejay Sven Van Hees wil sound en gevoel beginjaren nog één keer laten herleven Kristof De Cnodder

08 januari 2020

16u59 0 Lier Oldskool Belgium La Rocca, zo heet het feestje dat de bezoekers nu zaterdag wil terug katapulteren naar de beginperiode van de bekende discotheek aan de Antwerpsesteenweg in Lier. Sven Van Hees – bij La Rocca’s start in 1988 ‘resident deejay’ – komt speciaal voor de gelegenheid nog eens plaatjes draaien. “Ik kijk er naar uit. Meer dan waarschijnlijk wordt dit mijn laatste set ooit in mijn oude thuisbasis”, mijmert Van Hees.

Zoals bekend zal het gebouw waar sinds 1988 dancing La Rocca is gevestigd worden gesloopt. In de plaats komen twee baanwinkels met evenementenzalen. Officieel ging de dancing in april 2018 al dicht, maar omdat het wachten op de nodige vergunningen langer duurde dan voorzien, werden er sindsdien nog tal van losse evenementen georganiseerd in La Rocca. Oldskool Belgium La Rocca (nu zaterdag vanaf 21 uur) past in dat rijtje. Het wordt een soort van retroparty die de sound en het gevoel van La Rocca’s beginjaren wil oproepen. Mocht niet ontbreken op dit feestje: Sven Van Hees (inmiddels 51).

“Eind ’88, begin ’89 stond ik enkele maanden achter de draaitafel in La Rocca. Het waren vaak lange shifts, want La Rocca was nog open als alle andere dancings al dicht waren”, herinnert de naar Grobbendonk uitgeweken Antwerpenaar Van Hees zich. “Via via was ik in contact gekomen met uitbater Wim Van Ouytsel, met wie het onmiddellijk klikte. Wim is misschien wel de beste baas die ik ooit heb gehad. Hij durfde het aan om een 19-jarige de spreekwoordelijke sleutels van zijn zaak in handen te geven en hij bemoeide zich niet met mijn muziekkeuze.”

“Toen ik na een half jaartje een aanbieding kreeg om op Ibiza te gaan spelen, was Wim trouwens de eerste om te zeggen dat het de kans van mijn leven was en dat ik die niet mocht laten liggen. En dat terwijl ik eerst schrik had om het hem te vertellen”, gaat Sven Van Hees verder. “Wims reactie vergeet ik nooit. We zijn ook altijd vrienden gebleven.” Na zijn passage op Ibiza stond Sven Van Hees nog regelmatig als ‘guest deejay’ in La Rocca. Zaterdag wordt het meer dan waarschijnlijk Van Hees’ laatste kunstje op de plaats waar het voor hem goed en wel begon.

“Ik vermoed dat La Rocca dit jaar zal worden afgebroken (al ligt er nog geen exacte datum vast, red.). In die zin wordt het speciaal. Ik ga er zeker extra van proberen te genieten”, blikt Van Hees vooruit. “Van een paar ‘diehards’ uit de goede oude tijd heb ik al vernomen dat ze zeker aanwezig zullen zijn. Maar zelfs als er maar vijf man en een paardenkop zou opdagen, ga ik er toch een lap op geven (lacht). Wat de mensen van mij mogen verwachten? Een streepje New Beat en veel ‘early house’. Ik merk trouwens dat die muziek aan een revival bezig is. De jongeren kennen die platen niet, maar kunnen ze wel smaken. Misschien zijn er wel die denken dat ik nieuw materiaal bij heb en zien ze me als een trendsetter (schatert het uit).”

Meer info via de facebookpagina’s van Oldskool Belgium en La Rocca.