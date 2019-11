La Rocca-ganger die man drie keer in been schiet, geeft verstek Wannes Vansina

07 november 2019

17u28 1 Lier Twee mannen moesten zich donderdag voor de rechter verantwoorden voor een schietpartij aan dancing La Rocca in Lier in 2015. Een van hen schoot een discotheekhanger drie keer in het been na een schermutseling.

De feiten dateren van 8 november 2015. Omstreeks 7 uur ontstond discussie op de parking tussen twee groepen. Aanleiding zou een meisje zijn geweest dat een knuffel had gegeven. Op camerabeelden is te zien hoe de woordenwisseling ontaardt in duw- en trekwerk. De schoten die volgen, gebeuren buiten beeld. Vervolgens zou de schutter zijn weggevlucht in een Maserati.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Aanvankelijk werden de feiten gecatalogeerd als poging tot moord, maar uiteindelijk werden opzettelijke slagen en verwondingen weerhouden omdat van dichtbij op de benen werd gemikt.

De man die ervan wordt verdacht de schoten te hebben gelost, gaf verstek. Wel terecht stond een tweede persoon die het pistool ter beschikking zou hebben gesteld, maar hij ontkent dat. “Er zijn ook geen objectieve getuigen die dat bevestigen”, aldus zijn raadsman.

Het slachtoffer, een kickbokser, is tot op heden werkonbekwaam en leidt ten gevolge van de feiten aan een ernstige depressie. Volgens de burgerljke partij zou een schadevergoeding van zes cijfers op zijn plaats zijn. “Het leven van mijn cliënt werd verwoest, maar beide heren gingen het mooi weer maken in Marbella.”

De openbare aanklager vorderde een gevangenisstraf van respectievelijk vijf jaar en dertig maanden.