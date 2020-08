KVK Hooikt begint met klinkende zege op gloednieuw kunstgrasveld Kristof De Cnodder

30 augustus 2020

19u55 0 Lier Met een klinkende 3-0 zege tegen Blaasveld heeft voetbalclub KVK Hooikt haar nieuwe kunstgrasvelden (een groot en een klein) ingespeeld. De twee synthetische terreinen, die dit voorjaar werden aangelegd, kwamen er met financiële steun van de stad Lier.

Derdeprovincialer Hooikt had al langer nood aan kunstgras. Het B- en C-terrein worden zodanig veel gebruikt dat het quasi onmogelijk was om ze een voetbalseizoen lang goed bespeelbaar te houden. Als gevolg daarvan moesten er in het verleden regelmatig trainingen worden afgelast. In 2018 diende de club een subsidieaanvraag in bij de stad Lier en begin dit jaar maakte het stadsbestuur 475 000 euro vrij.

“De club heeft ook zelf de handen uit de mouwen gestoken. Als gevolg van deze geslaagde samenwerking kunnen alle Hooiktse ploegen nu in optimale omstandigheden voetballen”, zei Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) tijdens de plechtige inhuldiging. “Belangrijk om te noteren is trouwens dat we zijn overeengekomen dat de velden ook mogen worden gebruikt door derden als de wedstrijd- en trainingskalender het toelaat.” Het nieuwe veld bracht dus meteen geluk, want Hooikt B pakte er onmiddelijk een eerste zege.