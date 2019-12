Kunstwerken gezocht voor ‘Salon de l’Avenir’ Kristof De Cnodder

06 december 2019

14u38 0

In het voorjaar van 2020 zal voor de tweede keer de kunstexpo Salon de L’Avenir worden georganiseerd op de L’Avenirsite in de Lierse Hazenstraat. De organisatoren doen nu al een oproep naar kunstenaars die graag zouden deelnemen.

Er komt een vervolg op Salon de L’Avenir, een tentoonstelling die in maart van dit jaar voor het eerst werd georganiseerd door de vzw Vrienden van de Academie. “Vorig jaar konden we dertig kunstwerken een plaatsje geven. Deze keer gaan dat er dubbel zo veel zijn, want we kunnen ook beschikken over de bovenverdieping van de L’Avenirsite”, vertelt medeorganisator Guido Van den Bogaert. “We doen nu een oproep aan kunstenaars die willen deelnemen. Alle soorten kunstwerken komen in aanmerking, maar ze moeten wel het amateurniveau overstijgen.”

Een jury, met daarin onder andere galerijhouder Stijn Verbist, zal een selectie maken uit de ingestuurde kunstwerken. Verbist zal in samenspraak met de kunstenaars ook een prijs plakken op de werken, want het is de bedoeling dat die tijdens de expo worden verkocht. Twintig procent van de opbrengst zal gaan naar de galerij, de andere 80 procent naar de kunstenaar.

Geïnteresseerde artiesten mogen elk één creatie indienen. In eerste instantie dient er voor 16 januari een duidelijke foto van het werk en enige bijhorende duiding te worden doorgemaild naar demol.dirk@skynet.be. Begin februari wordt dan de selectie gemaakt. Salon de L’Avenir zal lopen tussen 6 en 29 maart.