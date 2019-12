Kunstgalerij Artisjok organiseert veiling voor goede doel in nieuwe pop-up Kristof De Cnodder

11 december 2019

17u34 0 Lier Kunstgalerij Artisjok heeft een nieuwe pop-up in de Lierse Rechtestraat. Galerijhouder Peter Everaert mag voor onbepaalde tijd beschikken over het gebouw waar vroeger boekhandel Van In was gevestigd. Nu zondag wordt de pop-up ‘ingewijd’ met een veiling ten voordele van de vzw Pink Ribbonettes.

Artisjok moest onlangs zijn vestiging in de vroegere L’Avenir-fietsenwinkel in de Berlarij sluiten omdat de eigenaar van het gebouw er andere plannen mee heeft. Peter Everaert kon gelukkig snel een alternatief uit de mouw schudden. “We kunnen nu tijdelijk in de voormalige Van In-boekenwinkel terecht”, vertelt de galerijuitbater. “Hier hebben we héél veel plaats om kunstwerken uit te stallen. Officieel openen we in de Rechtestraat half januari de deuren, maar zondag is er al een voorproefje.”

Tussen 14 en 18 uur zal gelegenheidsveilingmeester Adriaan Van den Hoof immers werken van oude en jonge ‘Lierse meesters’ te koop aanbieden. Tot de eerste categorie behoren onder andere Isidoor Opsomer en Oscar Van Rompay. In de tweede categorie vinden we bijvoorbeeld Door Van Boeckel. Opmerkelijk: er zal ook een portret met de beeltenis van multi-artiest Adriaan Van den Hoof en een schilderij van Van den Hoofs hand worden geveild.

“We bieden een zestigtal stukken te koop aan”, legt Peter Everaert uit. “De mensen die kunst verkopen, hebben zich akkoord verklaard om een deel van de opbrengst af te staan aan de Lierse afdeling van de vzw Pink Ribbonettes.”

Drakenboot

Pink Ribbonettes groepeert een aantal (ex-)borstkankerpatiënten die op regelmatige basis samen met de kano gaan varen. Het peddelen is goed voor de lymfedrainage van de armen. “De opbrengst van de veiling willen we gebruiken om de aankoop van een zogenaamde drakenboot te helpen financieren”, zeggen de leden van de vzw. “Dat is een Chinese boot die ginder wilde stromen trotseert en een symbool is van vechtlust. Zo’n boot kost al gauw zes- à zevenduizend euro, dus we kunnen de centen goed gebruiken. We zijn dan ook blij dat Artisjok voor ons een speciale inspanning wil doen.”