Kunstenares achter Pallieterbeelden verhuist naar Zimmerplein: “Ook juwelen en grafurnen te koop in pop-up” Kristof De Cnodder

09 september 2020

09u52 0 Lier De Lierse kunstenares Sonnie Melerowitz (55) opende zopas een nieuwe (pop-up) galerij op het Zimmerplein. “Tot voor kort huurde ik een toonzaal in de Antwerpsestraat, maar op het Zimmerplein vond ik een goed en goedkoper alternatief”, verklaart Sonnie haar verhuis.

Sonnie Melerowitz is afkomstig van Hasselt, maar woont intussen al een hele tijd in Lier. De ingeweken Limburgse werd verliefd op de parel aan de Nete en dat uit zich ook in haar werk. “Ik maak al langer beeldjes van het bekende Lierse boekpersonage Pallieter”, vertelt de vrouw achter galerij Sounion Arte. “Nu ben ik voor het eerst een beeld van een schaap aan het maken, uiteraard een knipoog naar de Lierse bijnaam Schapenkoppen. Los van mijn beelden ontwerp ik sinds een tijdje ook juwelen en grafurnen.”

Sonnies werk kan u vanaf nu dus komen bewonderen (en kopen) op het Zimmerplein 26B. De pop-up is elke zaterdag open tussen 14 en 18 uur. Geïnteresseerden kunnen ook langs komen op afspraak. Meer info op www.sounionarte.be.