Kritiek op nieuw kunstwerk beroert maker: “Roestbruin monster? Dat raakt me” Enkele bewoners Sionsite vinden dat kunstinstallatie aan samenvloeiing twee Netes het uitzicht verpest Kristof De Cnodder

08 oktober 2019

17u58 0

Een jaar lang stak Lierenaar Ronald Mariën (66) hart en ziel in zijn kunstwerk My Light, dat vrijdag wordt onthuld aan de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Nete. Vlak voor Mariëns ‘moment de gloire’ laten enkele omwonenden echter horen dat ze niet blij zijn met de komst van “het roestbruine monster dat hun zicht belemmert”. “De felheid van de reacties heeft me emotioneel gepakt”, zegt Mariën.

Naar aanleiding van vijftig jaar Gezinszorg in Lier vatte de organisatie het idee op om een kunstwerk te schenken aan de stad. Er werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, waarbij Ronald Mariën - student van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten – als winnaar uit de bus kwam. Mariën werkte vervolgens een jaar lang aan My Light, een ijzeren kunstinstallatie van 3,60 meter hoog en 6,40 meter breed. Geïnteresseerden zullen zich in de installatie kunnen begeven en als ze dan naar boven kijken, kunnen ze vaststellen hoe het licht wordt ‘gevangen’ in een soort van kader.

Het Lierse stadsbestuur besliste dat My Light het best kon worden ingeplant aan de samenvloeiing van de twee Netes, maar dat stuit nu op tegenkanting van verschillende bewoners van het woonproject Sion. “Veel mensen kochten hier enkele jaren geleden een woonst omdat ze dan uitzicht kregen op een ongerept stukje natuur”, klinkt het in de buurt. “En wat krijgen we nu voor onze neus? Een mastodontisch roestbruin monster. Daar zijn we allerminst blij mee. Bovendien heeft het stadsbestuur onze mening nooit gevraagd.”

Ronald Mariën kreeg intussen lucht van het ongenoegen en is enigszins aangedaan. “Natuurlijk zit ik hier mee verveeld”, reageert de artiest. “Je hoopt vooraf dat iedereen het werk geweldig gaat vinden en als dat dan niet het geval blijkt, is dat een emotionele tik. Het is zonde dat de officiële onthulling op deze manier ietwat wordt overschaduwd. Vooral de felheid van bepaalde reacties heeft me gepakt. Ik kan alleen maar hopen dat sommige mensen hun mening herzien, eens ze wat meer gewend raken aan de constructie.”

Dat My Light uitgerekend op deze locatie terecht komt, heeft volgens Ronald Mariën trouwens goede redenen. “Ten eerste heeft het werk wat plaats nodig en ten tweede moest het ergens komen waar de zon er overal goed aan kan. De lichtinval is immers een essentieel element in de beleving. Het feit dat de constructie in een groene omgeving terecht zou komen, had dan weer zijn invloed op mijn materiaalkeuze. Ik wou zo weinig mogelijk contrasteren met de achtergrond.”

Bij de plaatsing van My Light, eerder deze week, kreeg Mariën gelukkig ook al positieve reacties. “Passerende fietsers en wandelaars lieten me weten dat ze het knap vonden”, beweert de kunstenaar. “Tegelijk besef ik dat een passant het wellicht anders ervaart dan iemand die er van op zijn terras op uitkijkt. Maar nogmaals: ik kan alleen maar hopen dat de buurtbewoners zichzelf de kans geven om te wennen aan het idee.”

Liers schepen van Cultuur Ivo Andries (Open VLD) treedt woensdag in overleg met een delegatie uit de buurt, maar sowieso zal My Light wel op zijn plek blijven. Het werk staat nu nog ‘ingepakt’. Vanaf vrijdagnamiddag kan iedereen het met eigen ogen gaan bekijken.