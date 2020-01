Koppel uit Dageraadstraat ontsnapt aan CO-vergiftiging Antoon Verbeeck

19 januari 2020

In de Dageraadstraat in Lier ontsnapte een koppel op zaterdagavond ternauwernood aan een CO-vergiftiging. De man werd voor middernacht wakker omdat hij zich niet lekker voelde en verwittigde de hulpdiensten. “De inwoners opende ook een raam in hun woning, waardoor veel erger kon voorkomen worden. Ze hebben veel geluk gehad”, vertelt Magalie Derbooven, woordvoerster van politiezone Lier. “De brandweer kwam ter plaatse om de woonst te ventileren. Het koppel werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar was nooit in levensgevaar. Een kapotte verwarmingsketel is de oorzaak van de CO-lek.”