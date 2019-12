Kookpotje op het vuur zorgt voor rookontwikkeling: “moeder en dochter naar het ziekenhuis” TVDZM

26 december 2019



De Lierse hulpdiensten zijn woensdagavond omstreeks 22.00 uur moeten uitrukken naar de Frederik Peltzerstraat. Er was sprake van een woningbrand. Bij aankomst van de brandweer bleek het voornamelijk om een felle rookontwikkeling te gaan. De oorzaak was volgens de hulpdiensten een vergeten kookpot op het vuur. “Er moest voornamelijk worden geventileerd”, luidt het bij Hulpverleningszone Rivierenland. De bewoners, een moeder en haar dochter werden wel even overgebracht naar het ziekenhuis. Ze raakten bevangen door de rook maar beiden mochten het ziekenhuis inmiddels verlaten.