Koning Albertstraat wordt bevoorradingsweg tijdens heraanleg Grote Markt Kristof De Cnodder

17 februari 2020

11u07 0 Lier De stad Lier heeft meer details bekend gemaakt over de heraanleg van de rijweg op de Grote Markt, die op 9 maart van start gaat. Zo wordt er voor de lokale handelaars op het middenplein van de markt een laad- en loszone voorzien die bereikbaar is vanuit de Koning Albertstraat.

Sinds de herinrichting van de Lierse Grote Markt in 2012 waren er regelmatig verzakkingen op het gedeelte waar gemotoriseerd vervoer mag passeren. Vanaf 9 maart begint een aannemer in opdracht van de stad met een structurele herstelling. Tussen de begindatum en half mei zullen er geen auto’s, bussen of vrachtwagens mogen passeren.

De straten die uitkomen op de markt zullen in die periode doodlopend zijn en worden tijdelijk opengesteld in twee richtingen. De ondergrondse parkeergarage in de Florent Van Cauwenberghstraat blijft te allen tijde bereikbaar. Bussen van De Lijn volgen een omleiding. De voetpaden en het middenplein van de Grote Markt blijven wel steeds toegankelijk. Ter hoogte van de Eikelstraat zal er een doorsteek worden voorzien voor fietsers en voetgangers.

Voor de handelaars wordt er een laad- en loszone afgebakend, zodat zij bevoorraad kunnen blijven worden. Leveranciers kunnen die zone via de Koning Albertstraat bereiken. De voetgangerszone in die straat wordt tijdelijk opgeheven en de paaltjes ter hoogte van café ’t Goed Voorbeeld worden tijdelijk verwijderd. Tot slot nog dit: de zaterdagmarkt en de duivenmarkt verhuizen tijdens de duurtijd van de werkzaamheden naar het Renaat Veremansplein.