Kom 'verborgen' kunstparel in Sint-Gummaruskerk ontdekken Toerisme Vlaanderen en stad Lier zetten Colibranttriptiek extra in de kijker Kristof De Cnodder

06 juni 2019

De stad Lier heeft Vlaamse steun gekregen om een ‘verborgen’ kunstparel in de Sint-Gummaruskerk bekender te maken bij het grote publiek. Het gaat om een triptiek die schilder Goswin van der Weyden in 1516 maakte op vraag van de adellijke familie Colibrant.

Via het kunstproject Vlaamse Meesters in Situ wil Toerisme Vlaanderen op 45 locaties ‘vergeten’ meesterwerken extra onder de aandacht brengen. De Lierse Sint-Gummaruskerk is één van die plaatsen waar zo’n eerder onbekend pareltje hangt, met name een drieluik van Goswin van de Weyden (de kleinzoon van de nog bekendere schilder Rogier). Op het schilderij in kwestie wordt het huwelijk van Jozef en Maria afgebeeld. Opvallend: van der Weyden situeert de plechtigheid in de Sint-Gummaruskerk zelf.

“Mede dankzij de Vlaamse steun konden we nu een elektronische infozuil plaatsen aan het werk”, vertelt Lieve Lettany, diensthoofd Toerisme en Erfgoed van de stad Lier. “Bovendien werd de belichting aangepast, zodat de vele details van de triptiek beter zichtbaar worden. Ten slotte werd er een rolstoelplatform geplaatst om de kapel waar het drieluik hangt toegankelijker te maken.”

Dankzij deze ingrepen zou de eeuwenoude kunstschat beter tot haar recht moeten komen. Het project Vlaamse Meesters in Situ loopt nog tot 30 september in de Sint-Gummaruskerk. Van dinsdag tot vrijdag kan u er tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur terecht; op zaterdag tussen 14 en 16.30 uur; op zondag, maandag en feestdagen tussen 14 en 17 uur. Op zaterdag en zondag is er om 14.30 uur ook steeds een bezoek met gids mogelijk. Dit is gratis en reserveren is niet nodig.