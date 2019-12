Kom in de kerstsfeer met concert in begijnhof Kristof De Cnodder

09 december 2019

11u14 0

De kerstdagen staan stilaan voor de deur en dus pakt vzw d’Amandelboon komende zaterdag uit met een adventsconcert in de Lierse begijnhofkerk. Het barokensemble Con Piacere komt er vanaf 20 uur optreden.

Het achtkoppige ensemble zal in het unieke begijnhofkader een afwisselend programma van instrumentale en vocale muziek aanbieden die past bij de advents- en de kersttijd. De toegangsprijs voor het concert bedraagt 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Kaarten bestellen kan via vzwdamandelboon@gmail.com. D’Amandelboon is een vereniging die bestaat uit bewoners van het begijnhof.