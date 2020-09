Koen Weuts en Lyra-Lierse knikkeren Berchem uit de Beker van België: “Kwalificatie niet gestolen” Kevin De Munter

13 september 2020

21u23 0 Lier Tweedenationaler Lyra-Lierse speelde geen overtuigende eerste helft tegen Berchem en keek aan de pauze tegen een niet onlogische achterstand aan. In de tweede periode herpakten de Pallieters zich, grepen ze de bezoekers bij de keel en verzekerden ze zich van de kwalificatie. Onder meer dankzij een goal op vrije trap van Koen Weuts werd het 2-1. De competitiestart van volgende week schuift dus een weekje op voor Lyra-Lierse, dat volgende zondag het bezoek krijgt van een andere tweedenationaler, RAAL La Louvière.

“Het was inderdaad een match met twee gezichten van onze kant”, zegt Weuts. “We kwamen snel op achterstand en daarna lieten we ons meeslepen in hun geliefkoosde spel. We hadden het balbezit en kampeerden vaak op de helft van Berchem, maar vonden geen oplossingen. Het tempo lag te laag en dan weet je dat een tegenprik fataal kan zijn. Zo kwamen de bezoekers nog tot twee kansen, maar gelukkig bleef het bij 0-1. Daarop stuurde de coach wat bij aan de pauze en benadrukte hij dat we vooral zelf onze wil moesten opleggen. Dat pikten we goed op en in de tweede helft bepaalden wij het tempo.”

Andere waardemeter

“Niet dat hun doelman plots veel reddingen moest verrichten, maar je voelt dat aan in zo’n wedstrijd als je de tegenstander bij de keel hebt. Ik denk dat we misschien vijftien hoekschoppen afdwongen, dus dat zegt ook wel iets over onze intenties. We scoorden dan wel twee keer via stilstaande fases, maar ik ben overtuigd dat we anders ook wel een gaatje in hun afweer hadden gevonden. De kwalificatie is zeker niet gestolen. Dit is een mooi resultaat van een eerste test tegen een opponent uit onze reeks. ”

“De competitiestart schuift nu inderdaad op, maar we krijgen een andere mooie waardemeter in de plaats. Tegen La Louvière hebben we niets te verliezen, dus gaan we hen de kwalificatie ook niet zomaar cadeau doen. We spelen ook voor de derde keer op rij thuis en nu er weer publiek is toegelaten, is dat zeker een extra motivatie om ervoor te gaan. De mooie affiche nadien? Daar zijn we nu niet mee bezig, want het duel met La Louvière wordt allesbehalve een zondagswandeling. Maar onmogelijk is de opgave ook niet. Het blijft bekervoetbal.”