Klooster12 organiseert deze zomer ‘staycations’ in luxueuze tipi Kristof De Cnodder

29 mei 2020

20u11 0 Lier Klooster12 in de Lierse Ceciliastraat pakt vanaf 19 juni uit met een bijzondere nieuwigheid. Tot eind juli zal u aan het voormalige klooster nabij het Netekanaal een overnachting kunnen boeken in een luxueuze tipi. “Ik ga er van uit dat heel wat mensen deze zomer op vakantie zullen gaan in eigen land en daar wil ik op inspelen”, zegt Ils Goossens van Klooster12.

Op de site waar Klooster12 is gevestigd, stond acht eeuwen geleden het allereerste nonnenklooster van Lier. In 2015 gaf Ils Goossens het geheel een grondige make-over. Ils woont nu met haar gezin op het domein, werkt er als interieurstyliste en doet er ‘holistisch werk’. Zo worden er onder andere yogasessies georganiseerd in de voormalige schuur van het klooster.

Zelfde bubbel

“Heel wat van die activiteiten lagen in de voorbije maanden stil door de coronacrisis”, vertelt Ils Goossens. “Het deed me nadenken over andere manieren om aan de kost te komen. Zo kwam ik op het idee om ‘staycations’ te gaan organiseren. Ik ga er van uit dat veel mensen deze zomer in eigen land zullen blijven en daar speel ik op in.”

In de tuin van Klooster12 werd tijdelijk een luxueuze tipi (een grote indianentent) geplaatst. “In de tipi is plaats voor vier personen uit de zelfde bubbel”, legt Ils Goossens uit. “De gasten kunnen eten in de schuur, waar ook sanitaire voorzieningen zijn. De tipi kan worden gehuurd voor een midweek of een weekend. Ik koos er voor om slechts één tent te plaatsen, zodat de gasten steeds hun privacy hebben en er nooit problemen kunnen zijn met social distancing.”

Meer info, prijzen en boekingen via www.klooster12.be