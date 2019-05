Klimmuur aan NRG wordt gesloopt Kristof De Cnodder

27 mei 2019

19u34 0

De eigenaar van het gebouw waar NRG fitness Lier is gevestigd heeft plannen om een deel van het pand te slopen. Het gaat om een in onbruik geraakte vleugel waarin zich een klimmuur en enkele squashterreinen bevinden. Concrete plannen voor een nieuwe bestemming zijn er nog niet.

Luc Cools – de man achter de bekende firma Zimmer Staal – nam het zogenaamde Energy Healthcenter aan de Aarschotsesteenweg een poos geleden over van de groep Scheers. Een gedeelte van het gebouw verkeerde op het moment van de overname al in een erg slechte staat. Dat deel wil Luc Cools binnen afzienbare tijd dus laten neerhalen. Hij vroeg daarvoor onlangs een sloopvergunning aan. Dat er ooit iets anders in de plaats komt, lijkt vanzelfsprekend. Al beweert Cools nog geen concrete plannen te hebben.

Voor alle duidelijkheid: de vleugel waar de fitnesszaal is ondergebracht wordt momenteel wél nog gebruikt en maakt geen deel uit van de afbraakplannen. Dat stuk van het gebouw werd vijf jaar geleden in een nieuw kleedje gestoken en is er een pak beter aan toe.