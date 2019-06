Kiwanis Lier Twee Neten maakt elf vzw’s blij met mooie som geld Kristof De Cnodder

18 juni 2019

Tijdens het jaarlijkse Zomerfestijn van Kiwanis Lier Twee Neten overhandigde het bestuur van de serviceclub enkele cheques aan goede doelen die men ondersteunt. In het voorbije werkingsjaar zamelde Kiwanis ruim 32 000 euro in door de organisatie van evenementen en het werven van sponsors.

Dat geld werd nu verdeeld onder Don Bosco Vremde, De Stappaert, vzw Iona, Hannibal, Oscare, Stichting Pelicano, Tejo, Maggie Program, Beyond the Moon, G-basket Nijlen en vzw Marjan. Al deze organisaties zetten zich in voor kinderen en jongeren die het op één of andere manier moeilijk hebben.