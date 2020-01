Kinderboerderij ‘t Struisvogelnest wil parking upgrade geven Kristof De Cnodder

07 januari 2020

13u04 0 Lier Kinderboerderij ’t Struisvogelnest, gelegen aan de Zuut in Lier, heeft concrete plannen voor een upgrade van de bijhorende parking. De vergunningsaanvraag voor de aanleg van een parkeerterrein in grasdals is de deur uit. Bij ’t Struisvogelnest hoopt men in april definitief groen licht te krijgen, zodat er tegen de zomer kan worden begonnen met de nodige werkzaamheden.

In 2015 was er heel wat te doen omtrent de mobiliteit en de parkeerdruk van de in 2011 opgestarte kinderboerderij ’t Struisvogelnest. Enkele buren waren niet blij met de toegenomen drukte en spanden op een gegeven moment zelfs een rechtszaak aan met als doel ’t Struisvogelnest te laten sluiten. Zo ver kwam het niet. De mensen achter de kinderboerderij creëerden een nieuwe, onverharde toegangsweg met parking in wortelschors op het eigen terrein. Sindsdien werden er nog weinig klachten gehoord.

De parking en toegangsweg kregen van de provincie Antwerpen een voorlopige vergunning, die eind dit jaar afloopt. De uitbaters van ’t Struisvogelnest vroegen daarom al een nieuwe, definitieve vergunning aan. In april loopt de procedure af en zou duidelijk moeten worden of die vergunning er effectief komt.

“We blijven voorzichtig, maar hopen dat we tegen de zomer kunnen beginnen met de heraanleg van onze parking”, vertelt Ellen Gielis van ’t Struisvogelnest. “Bedoeling is dat we grasdals gaan leggen. Die bieden meer parkeercomfort, maar zijn tegelijk nog voldoende waterdoorlatend. Verder voorzien we op vraag van het stadsbestuur een Kiss and Ride zone en een fietsenstalling met laadpunt voor elektrische fietsen. Kwestie van onze bezoekers nog meer te stimuleren om per fiets te komen. Aan de toegangsweg zal er niet zo veel veranderen, al zou hij wel iets breder worden.”