Kijk binnen in belforttoren op 4 december Middeleeuws gebouw werd twintig jaar geleden erkend als werelderfgoed Kristof De Cnodder

27 november 2019

10u18 0

Op woensdag 4 december kan iedereen een kijkje komen nemen in de middeleeuwse belforttoren van Lier. Die dag is het exact twintig jaar geleden dat UNESCO 24 Vlaamse belforten (waaronder die van Lier) erkende als cultureel werelderfgoed.

In Lier wil men deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en dus is de toren aan het historische stadhuis tussen 10 en 16 uur uitzonderlijk van binnen te bezichtigen. Via een deur op de zolder van het stadhuis kom je op een verdieping van het in 1369 gebouwde belfort. Daar kan je het prachtige houten dakgebinte bewonderen, door het raam de Grote Markt overschouwen en via het trapgat naar boven kijken. De toren beklimmen is om veiligheidsredenen niet mogelijk. De zolder van het stadhuis is niet met de lift bereikbaar. Een bezoek reserveren is niet nodig.