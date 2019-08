Kersvers directeur Atheneum was als jonge gast schoolmoe: “Welzijn leerlingen komt op eerste plaats” Kristof De Cnodder

27 augustus 2019

De 38-jarige Kim Alewaters wordt de nieuwe directeur van campus Louis Zimmer van het Lierse Atheneum. Opmerkelijk: Alewaters stopte als jonge gast met zijn studies omdat hij schoolmoe was. “Na twee jaar werken als lasser kreeg ik spijt en begon ik opnieuw te studeren”, aldus Alewaters. “Vanuit mijn persoonlijke ervaring kan ik makkelijker doordringen tot leerlingen die de lesbanken beu zijn.”

Het nieuwe schooljaar loert om de hoek en dus zijn de scholen volop bezig met de nodige voorbereidingen. Op campus Louis Zimmer stelde men alvast een andere schooldirecteur voor. Mechelaar Kim Alewaters vervangt vanaf 1 september Christophe Van Wambeke, die een directiefunctie krijgt in de overkoepelende scholengroep waartoe het Atheneum behoort. Alewaters is een bekend gezicht voor de leerlingen, want hij was de voorbije tien jaar al verbonden aan de school als leraar wiskunde en wetenschappen. Daarvoor legde de nieuwe directeur – die werd gekozen uit vijf kandidaten - een ietwat bijzonder parcours af.

“Ik maakte mijn middelbare school wel af, maar tijdens het eerste jaar van mijn hogere studies haakte ik af. Ik was het studeren beu”, blikt Alewaters terug. “Vervolgens ging ik aan de slag als lasser in de bouwsector. Na twee jaar kreeg ik spijt van mijn beslissing. Ik vroeg mijn ouders of ik weer mocht gaan studeren en gelukkig stemden ze daar mee in. Nog eens vier jaar later studeerde ik af als master in de ingenieurswetenschappen. Ik slaagde telkens in eerste zit.”

In 2009 belandde Kim Alewaters dan in het onderwijs, een gekke speling van het lot. Hij ging les geven op Campus Louis Zimmer, waar hij snel uitgroeide tot een gewaardeerde kracht. Moet het gezegd dat Alewaters een werkpunt maakte van het bestrijden van schoolmoeheid? “Ik durf denken dat het voor mij makkelijker is om door te dringen te dringen to scholieren die het beu zijn”, merkt de ervaringsdeskundige op. “Ik weet hoe zulke jongeren zich voelen en omgekeerd staan zij open voor wat ik hen heb te vertellen. Als directeur zal ik het welzijn van leerlingen en leerkrachten steeds hoog in het vaandel blijven dragen. Eigenlijk wil ik gewoon de lijn verder trekken die mijn voorganger uitzette. Christophe Van Wambeke was daar ook al erg hard mee bezig.”

Alewaters – die straks 375 leerlingen zal mogen begroeten – krijgt naar eigen zeggen een mooie ‘erfenis’ in handen. En begin 2020 zal Campus Louis Zimmer dan ook nog eens een nieuwe vleugel in gebruik kunnen nemen. “Die nieuwbouw gaat ons meer mogelijkheden bieden. Omdat de klaslokalen makkelijk moduleerbaar zijn, kunnen we er op een flexibele manier les gaan geven. De ingebruikname van die infrastructuur is alvast iets om naar uit te kijken.”