Kerstride op Zimmerplein is één van de blikvangers tijdens Kerst in Lier

26 november 2019

Het programma voor ‘Kerst in Lier’ werd vandaag voorgesteld. Eén van de blikvangers wordt de Kerstride, een attractie voor durvers op het Zimmerplein.

Het jaar loopt stilaan op zijn einde en in Lier heeft men naar goede gewoonte een stevig programma in mekaar gebokst voor tijdens de kerstdagen. Op vrijdag 6 december wordt het startschot van ‘Kerst in Lier’ gegeven met de traditionele fakkeltocht. Om 18.30 uur kan u op de Grote Markt een gratis fakkel ophalen. Dan volgt een wandeling door het stadscentrum, waarbij onderweg de lichtjes in de kerstbomen officieel worden aangestoken. De tocht eindigt in het sfeervol verlichte stadspark, waar allerlei animatie is voorzien.

Een andere klassieker is de kerstmarkt, die plaats vindt op vrijdag 13 december (van 18 tot 23.30 uur), zaterdag 14 december (van 14 tot 23.30 uur) en zondag 15 december (van 14 tot 20 uur). Op de Grote Markt en het Felix Timmermansplein zullen dan meer dan honderd kramen worden opgesteld. Het Zimmerplein wordt ingepalmd door de Kerstride attractie. Het gaat om een deathride die vertrekt van op 14 meter hoogte. Wie geen hoogtevrees heeft, kan zich voor drie euro aan een ritje wagen. Nog op het Zimmerplein zal Radio Nostalgie tijdens de kerstmarkt op zaterdag en zondag een mobiele studio neerpoten van waaruit live wordt uitgezonden.

Eén week later is er ook in deelgemeente Koningshooikt een kerstmarkt. Op zaterdag 21 december kan u daarvoor (tussen 17 en 24 uur) op het Koningsplein terecht. De lokale fanfares en dixielandband The Streetwalkers zorgen voor de muzikale omkadering.

Los van de genoemde evenementen staan er in de loop van december nog tal van andere activiteiten op het programma. Een volledig overzicht is terug te vinden via www.kerstinlier.be