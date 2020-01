Kerkuilen meer dan welkom in Klim Op: school laat nestkast plaatsen in oude toren Kristof De Cnodder

09 januari 2020

17u45 4 Lier In basisschool Sint-Ursula Klim Op, aan de Mechelsestraat in Lier, werd vanmiddag een nestkast voor kerkuilen opgehangen. Een medewerker van de uilenwerkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen installeerde de kast in de klokkentoren van het oude ursulinenklooster. “Met wat geluk broedt hier dit voorjaar al een koppeltje, al bestaat er nooit een honderd procent garantie”, klinkt het.

Het idee om in Klim Op een nestkast voor kerkuilen op te hangen, ontstond eind vorig schooljaar tijdens een afsluitende barbecue voor het schoolpersoneel. “Bij die gelegenheid gingen we met de leerkrachten en de directie eens tot boven in de oude klokkentoren, een plaats waar weinigen van ons al waren geweest”, vertelt leraar Tom Marien. “Nadien werd er verder gepraat over de beklimming en zo kwamen we op het idee voor een uilennestkast. Nog later polsten we bij Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen of dat een goed idee was en van het één kwam het ander.”

Vandaag kwam uilenspecialist Eddy D’Huyvetter effectief een nestkast installeren. “Op zich is dit best een geschikte locatie”, aldus D’Huyvetter. “De kerkuilen zitten in de toren hoog en droog. Tegelijk is het niet te ver van de groene stadsvesten, waar de uilen op muizen kunnen jagen. Honderd procent zeker dat een nestkast effectief zal worden gebruikt, ben je natuurlijk nooit, maar ik geef het hier een behoorlijke kans. Als we ergens een nestkast hangen, is die gemiddeld binnen de drie jaar bewoond. Even goed wordt hier dit voorjaar zelfs al gebroed. We weten trouwens dat er een kerkuil woont in een schoorsteen van het nabijgelegen begijnhof. In de komende jaren is in het begijnhof een groot renovatieproject gepland. Misschien verhuist de uil dan wel naar de school.”