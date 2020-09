Keeper Bernd Brughmans voelt zich prima bij Lierse: “Kans als prof had ik niet meer verwacht” Kristof De Cnodder

24 september 2020

10u42 0 Lier Veel tijd om stil te staan bij de bekeruitschakeling door Olympic Charleroi heeft Lierse Kempenzonen niet, want zondag komt Seraing alweer op bezoek in de competitie. “Tijdens de eerste vier speeldagen toonden we dat we niet het zwakke broertje zijn van 1B. Die draad moeten we nu weer oppikken”, zegt Lierses doelman Bernd Brughmans.

Bernd Brughmans kreeg woensdag in Charleroi rust. Van op de tribune zag hij hoe een experimenteel Lierse met een 2-1 nederlaag uit de beker vloog. “De uitschakeling is jammer, maar we moeten de knop onmiddellijk omdraaien”, aldus Brughmans. “In de competitie namen we met zeven op twaalf wél een goede start, eerlijk gezegd liep het zelfs een beetje beter dan verwacht. Die lijn gaan we tegen Seraing proberen door te trekken. We gaan die wedstrijd met vertrouwen tegemoet. Voor het seizoen werden we her en der afgeschilderd als het zwakke broertje van de reeks, maar inmiddels lieten we zien dat we ons mannetje kunnen staan.”

Groepsgeest

De kracht van dit Lierse zit volgens Brughmans in het collectief. “Sommige andere ploegen hebben op papier meer kwaliteit. Om een voorbeeld te geven: ik denk dat er bij Lommel spelers rondlopen die op hun eentje meer hebben gekost dan heel onze kern samen. Maar onze uitstekende groepsgeest geeft ons iets extra’s. Dat we met een bijna volledig Belgische selectie werken, komt de groepsdynamiek toch wel ten goede. En Sava Petrov, de enige buitenlander in de kleedkamer, komt van Westerlo en kende de Kempense mentaliteit dus al. Ook hij paste zich probleemloos aan.”

Loopbaanonderbreking

Brughmans – die vorige week 34 werd - geniet intussen met volle teugen van zijn avontuur op het Lisp. “Op mijn leeftijd had ik niet meer verwacht dat ik nog prof zou kunnen worden”, glimlacht de ex-doelman van clubs als Heist en Thes. “Maar ik kon me vorig jaar in de onderlinge duels met Lierse in de kijker spelen. Toen de vraag vanuit Lier kwam, heb ik toegehapt. Het plaatje klopte volledig: Lierse is ambitieus, ik woon vlakbij (in Broechem, red.) en ik kon loopbaanonderbreking nemen bij mijn werkgever. Later kan ik dus nog altijd herbeginnen als maatschappelijk werker, maar nu kan ik voor het eerst even alles op het voetbal zetten. Het is mooi dat ik deze ervaring kan meepikken.”