Katleen geeft massages ten voordele van doofblindenorganisatie: “Mijn zus en ik zijn zelf slechthorend en slechtziend” Kristof De Cnodder

13 november 2019

19u41 0 Lier ’t Is eens iets anders dan een wafelenbak: Katleen Eeckels uit Lier geeft dezer dagen massages in het kader van Music for Life. Het goede doel dat Katleen ondersteunt, is de vzw Anna Timmerman, die zich inzet voor mensen met doofblindheid. “Geen toeval”, zegt Katleen. “Want mijn zus Tinne en ik hebben allebei deze aandoening.”

Het jaar loopt op zijn einde en dan worden er over heel het Vlaamse land traditioneel tal van projecten op poten gezet in het kader van Music for Life, de goededoelenactie van radiozender Studio Brussel. Ook de 43-jarige Katleen Eeckels, die een massagepraktijk runt in de Lierse Predikherenlaan, doet haar duit in het zakje. Bij elke massage die ze geeft tot 24 december schenkt ze tien procent van de opbrengst aan de vzw Anna Timmerman. Dat is een belangenvereniging voor mensen met een auditieve en visuele beperking.

Usher syndroom

De door Katleen ingezamelde centen zullen concreet worden gebruikt voor onderzoek naar doofblindheid. In België lijden naar schatting ongeveer duizend mensen aan deze aandoening, die meestal wordt veroorzaakt door het zogenaamde Usher syndroom. Katleen zelf is er daar één van. “Net als mijn vier jaar jongere zus Tinne heb ik een genetische afwijking waardoor we auditief en visueel beperkt zijn”, vertelt Katleen. “Toen ik vier was, stelde men vast dat er iets mis was met mijn gehoor. Op mijn negentiende werd duidelijk dat ook mijn gezichtsvermogen begon af te takelen.”

Hoewel ze eigenlijk bijna doof is, kan Katleen toch gesprekken voeren met andere mensen. “In mijn ene oor heb ik een hoorapparaat, in mijn andere een cochleair implantaat”, legt Katleen uit. “Voor mijn gezichtsproblemen bestaat er echter niet meteen een oplossing. Het is zo dat ik ‘kokerzicht’ heb en dat mijn gezichtsveld alsmaar smaller wordt. Op een dag zal ik niets meer zien, al is het onmogelijk te voorspellen wanneer dat zal zijn.”

Stad

“Het moeilijke is dat je alsmaar meer dingen moet opgeven”, gaat Katleen verder. “Fietsen zit er sinds vorig jaar bijvoorbeeld niet meer in. En op straat heb ik meestal een witte stok nodig. Gelukkig weet ik in Lier intussen mijn weg al min of meer van buiten. Vroeger woonde ik in Berlaar, maar met mijn beperking is het praktisch handiger om in een stad te wonen. Mijn zus woont iets verderop. We zijn beiden alleenstaand, maar hebben veel aan mekaar.”

Inpakster

Katleens doofblindheid bemoeilijkt vanzelfsprekend haar leven, maar houdt haar toch niet weg van de arbeidsmarkt. “Ik werk deeltijds als inpakster bij een maatwerkbedrijf en run daarbuiten sinds enkele jaren een eigen massagepraktijk”, klinkt het met gepaste trots. “Dat gaat eigenlijk best goed. In de komende weken wil ik dus al masserend geld gaan inzamelen. Wie interesse heeft om eens te ontspannen en tegelijk een goed doel te steunen, kan steeds een afspraak boeken.”

Meer info via www.time4me-massagepraktijk.be/, http://www.ushersyndroom.be/ en www.annatimmerman.be