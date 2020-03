Kasseien Kapucijnenvest komen opnieuw los: straat gaat weer twee dagen dicht voor ‘noodherstelling’ Kristof De Cnodder

03 maart 2020

21u20 0 Lier Amper een paar weken nadat de ‘definitieve’ herstelling van het wegdek in de Kapucijnenvest werd afgerond, komen er nu toch weer kasseien los. De stad Lier heeft de voorlopige oplevering door de aannemer geweigerd en laat eind deze week een ‘noodherstelling’ uitvoeren.

Van donderdagochtend 9 uur tot vrijdagmiddag 15 uur gaat de Kapucijnenvest dicht voor wegenwerken. Alwéér, want nog maar pas legde een aannemer de kasseien tussen de ondergrondse parking en de Begijnhofstraat in een cementbedding. Die klus blijkt echter niet helemaal volgens plan te zijn verlopen, want intussen liggen er al opnieuw kasseien los.

“De problemen doen zich zeer plaatselijk voor, specifiek aan de uitzetvoegen”, vertelt Liers schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA). “We hebben de voorlopige oplevering geweigerd. Eind deze week laten we een tijdelijke herstelling uitvoeren. Ter hoogte van de uitzetvoegen zal de aannemer enkele rijen kasseien uitbreken, om de sleuven vervolgens op te vullen met asfalt. Na de heraanleg van de Grote Markt – die op maandag 9 maart van start gaat – volgt een definitieve herstelling. Die zal iets meer tijd in beslag nemen, want het wegdek zal dan even moeten uitharden. De Kapucijnenvest en de markt tegelijk afsluiten was niet opportuun.”

Tijdens de tijdelijke herstelling zal het verkeer richting Zimmerplein langs de Grote Markt en de Eikelstraat worden gestuurd. De Eikelstraat wordt op beide dagen een fietsstraat.