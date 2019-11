Kartuizersvest tot eind dit jaar afgesloten voor doorgaand verkeer Kristof De Cnodder

25 november 2019

De Lierse Kartuizersvest is tot het einde van dit jaar afgesloten voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer. De aannemer die ter hoogte van huisnummer 7 een nieuw gebouw aan het optrekken is, kreeg van het stadsbestuur de toestemming om tijdelijk een deel van het openbaar domein in te nemen. De bouwheer betaalt daarvoor wel een retributie.

Om de bouwwerken vlot en veilig te laten verlopen, diende er een werfzone te worden ingericht, die dus deels op straat komt te liggen. Plaatselijk verkeer kan langs beide kanten tot aan de werf geraken. In een stuk van de Kartuizersvest mag nu tijdelijk ook in twee richtingen worden gereden. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Anton Bergmannlaan.

Voetgangers kunnen wel te allen tijde blijven passeren aan de werfzone. Fietsers eveneens, op voorwaarde dat ze aan huisnummer 7 even afstappen. Vanaf Nieuwjaar zou de situatie weer normaal moeten zijn.