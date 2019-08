K3 en Sam Gooris sluiten Lier Centraal af Kristof De Cnodder

29 augustus 2019

16u52 0

K3 en Sam Gooris sluiten vrijdag de gratis Lier Centraal concertreeks af. Tussen 11 en 24 uur zijn er daardoor enkele speciale verkeers- en parkeermaatregelen van kracht op en rond de Grote Markt.

Op de slotdag van Lier Centraal zijn de kinderen baas. Speciaal voor hen komt K3 naar de Grote Markt. Vanaf 14 uur start het voorprogramma, met kinderdisco en tal van attracties op maat van het jonge volkje. Rond 17 uur wordt K3 op het podium verwacht. Sam Gooris zorgt vanaf 18.30 uur voor de afterparty. Enkel deejays nemen het nadien nog even over en om 22 uur gaat de muziek uit.

Omwille van Lier Centraal wordt het marktplein tussen 11 en 24 uur afgesloten voor alle verkeer. Verder is het zo dat muziekliefhebbers de markt enkel kunnen betreden via de Van Cauwenberghstraat, de Vismarkt en de Lisperstraat. Het plein verlaten dient te gebeuren via de Antwerpsestraat, de Koning Albertstraat en de Eikelstraat. In verschillende omliggende straten geldt een parkeerverbod. Aan de Vismarkt en het Heilig-Hartziekenhuis zijn dan weer bewaakte fietsenstallingen voorzien.

Tot slot nog dit: er worden verdwaalbandjes ter beschikking gesteld aan de bonnetjeskassa. Kindjes die zouden verloren lopen, zullen worden opgevangen aan de EHBO-stand tot hun ouders ze opnieuw komen ophalen. Meer info www.liercentraal.be