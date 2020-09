Julia Van Hool nu ook oudste inwoner van Benelux Kristof De Cnodder

10 september 2020

11u44 0 Lier Weer een recordje er bij voor de Lierse supereeuwelinge Julia Van Hool (111). De bewoonster van woonzorgcentrum Sint-Jozef mag zich sinds enkele dagen de oudste inwoner van de Benelux noemen.

Sinds 3 augustus (na het overlijden van de Gentse Mariette Bouverne) was Julia Van Hool al de oudste Belg. Intussen is Julia – volgens de European Supercentenerarian Organisation – ook de oudste inwoner van de Benelux geworden. Begin september overleed immers de vorige recordhoudster. De Nederlandse Anne Brasz-Later werd 114 jaar oud. In de Europese ranglijst schuift Julia Van Hool nu op naar de zeventiende plaats. Lijstaanvoerder is ene Lucille Randon uit het Franse Toulon. Zij mocht op 11 februari 116 kaarsjes uitblazen.