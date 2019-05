Jos Somers - ex-verzorger Lierse SK - overleden op 87 Kristof De Cnodder

26 mei 2019



In woonzorgcentrum Millegem in Ranst is gisteren Jos Somers overleden op 87-jarige leeftijd. Somers was een bekend figuur in Lier en omstreken, want hij was gedurende drie decennia verzorger bij voetbalclub Lierse SK en hij was tevens lid van de Lierse Persbond.

Jos Somers werd op 30 april 1932 geboren in Grobbendonk, maar een groot deel van zijn leven speelde zich in Lier af. Zo werkte de man jarenlang als studiemeester/opvoeder in de Rijksnormaalschool in de Berlaarsestraat. Verder was Jos Somers tussen de jaren ’60 en de jaren ’90 van de vorige eeuw verbonden aan Lierse SK, waar hij kinesist en verzorger was bij de eerste ploeg. Ook wielerhelden als Eddy Merckx, Rik Van Looy en Herman Van Springel nam Somers wel eens onder handen.

Dit alles combineerde Somers met een bijberoep als sportcorrespondent voor de inmiddels verdwenen krant De Vooruit. Ook na zijn pensioen bleef de bezige bij lid van de Lierse Persbond.