Jongeman verzette zich bij arrestatie en deelt klap uit: “Hij liep tegen mijn gebalde vuist” TVDZM

01 oktober 2019

16u20 0 Lier De Mechelse openbaar aanklager heeft vandaag een celstraf gevorderd van vier maanden en een geldboete van 800 euro tegen Jonathan L. (24) uit Lier. De twintiger stond terecht voor weerspannigheid. Op oudejaarsnacht was hij betrokken bij een vechtpartij op het Zimmerplein.

Toen de politie hem wilde kalmeren, sloeg hij op de vlucht. Ondanks een bevel om te stoppen. De politie ging hem achterna, kon hem tegenhouden en wilde hem meenemen naar het politiekantoor. “Alleen ging het toen mis en kreeg mijn cliënt een volle vuistslag in zijn aangezicht”, zei de advocaat van een politie-inspecteur die zich burgerlijke partij stelde en een schadevergoeding van zo’n 600 euro vroeg. Beklaagde is geen onbekende voor politie en gerecht. Zo is hij gekend voor andere feiten van slagen en verwondingen. Zelf ontkende hij de vuistslag. “Die agent moet tegen mijn gebalde vuist zijn gelopen. Ik heb nooit de bedoeling gehad om hem te slaan”, aldus de twintiger tijdens zijn politieverhoor. Op zitting bleef hij bij zijn verklaringen. Zo zou hij nooit de intentie hebben gehad om een slag uit te delen en was het gevecht waarvoor de politie was opgeroepen geen vechtpartij maar wel een paniekreactie nadat er een busje pepperspray was leeggespoten in een feesttent. Een vonnis volgt op 14 oktober.