Jongeman slaat klasgenoot gebroken neus: “Ik ben door het lint gegaan nadat ik eerst zelf een elleboogstoot kreeg” TVDZM

11 december 2019

16u16 0 Lier Een intussen 21-jarige uit Antwerpen heeft zich vanochtend moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen. In 2018 sloeg hij een toenmalige vriend én klasgenoot in een school in Lier een gebroken neus. Het parket eist een celstraf van acht maanden.

Beklaagde en slachtoffer zaten kort voor de feiten samen en naast elkaar in de klas. Op dat moment werd er samen naar een documentaire gekeken. Toen het latere slachtoffer in slaap viel, begon de 21-jarige met zijn balpen in diens nek te tekenen. “Tijdens een afwerend gebaar met zijn elleboog, sloeg hij tegen de neus van beklaagde”, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “De twintiger liep een bloedneus op en verloor vervolgens alle pedalen.”

Vuistslagen en kniestoten

De jongeman viel zijn klasgenoot aan en sloeg hem twee keer in het aangezicht. Er werden ook nog twee kniestoten gegeven. “Het gevolg? Een gebroken en scheve neus”, zei de advocaat van het slachtoffer vandaag op zitting. “Tot op vandaag heeft hij hierdoor moeilijkheden om te ademen en heeft hij een litteken aan de lip.” Er werd een schadevergoeding gevraagd. Een deel ervan werd intussen door beklaagde al betaald.

Die ontkende de feiten tot slot niet, maar zijn advocaat probeerde het incident wel te kaderen. Hij vroeg bovendien de herkwalificering van de feiten. “Er is nooit een opzet geweest om de tegenpartij te verwonden”, stelde hij. “Hij is helemaal door het lint gegaan en geeft zijn fout toe.” Er werd een opschorting van straf gevraagd. Of hij die gaat krijgen, beslist de rechter op 8 januari.

Excuses

Op het einde van de zitting bood de jongeman zijn verontschuldigingen aan: “Het spijt me echt vanuit de grond van mijn hart.”