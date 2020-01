Jonge fraudeurs misbruiken naam VTI Lier Kristof De Cnodder

16 januari 2020

17u38 0 Lier Het Vrij Technisch Instituut (VTI) van Lier waarschuwt voor twee jonge oplichters die – zogezegd - in naam van de school geld proberen op te halen. De twee jongens gingen de voorbije dagen van deur tot deur in de regio Kontich.

Het duo belde her en der aan met de vraag om een wandeltocht van VTI Lier te sponsoren. Het gaat echter om een fictieve wandeling. De oplichters proberen hun verhaaltje geloofwaardiger te maken door een formulier te tonen, maar ook dat is nep. Het VTI kreeg via via lucht van de praktijken en benadrukt dat men niets te maken heeft met heel de situatie.