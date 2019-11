Jong N-VA Lier zamelt 400 euro in voor Rode Neuzen Dag Kristof De Cnodder

25 november 2019

10u26 8 Lier De Lierse afdeling van Jong N-VA zamelde tijdens de afgelopen zaterdagmarkt geld in voor het Rode Neuzen Fonds. De N-VA-jongeren haalden de mooie som van 400 euro op.

Rode Neuzen Dag is sinds enkele jaren een begrip in Vlaanderen. Via deze actie worden verschillende projecten gesteund die hulp bieden aan mentaal kwetsbare jongeren.

De jeugdige N-VA’ers uit Lier en Koningshooikt wilden ook hun steentje bijdragen en daarom verkochten ze rode neuzen, sleutelhangers en balpennen. De verkoop bracht in totaal vierhonderd euro in het laatje en mag dus een succes worden genoemd. De centen gaan integraal naar het Rode Neuzen Fonds.