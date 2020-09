Jo Gilis was tegen Club B meest opvallende man bij Lierse: “Niet mijn beste match, maar toch aandeel in de zege” Kristof De Cnodder

20 september 2020

19u25 2 Lier Lierse Kempenzonen klopte vanmiddag de U23 van Club Brugge met 2-1 en staat daardoor plots op een gedeelde tweede plaats in 1B. Lierses spelmaker Jo Gilis was bij alle cruciale fases in de wedstrijd betrokken. “Het was niet mijn allerbeste prestatie, maar ik had toch een aandeel in de drie punten”, aldus de 20-jarige Gelenaar.

Lierse was voor de rust de betere ploeg, maar desondanks werd er gerust bij een 1-1-stand. Nadat Jo Gilis op aangeven van Sava Petrov de score had geopend, kon bezoeker Baeten even later tegenprikken. Lierse stuitte tussendoor een paar keer op een sterke doelman Lammens.

“In de eerste helft speelden we inderdaad goed”, blikt Jo Gilis terug. “En toch gingen we dus met een wrang gevoel de pauze in. Zeker de Brugse gelijkmaker lag ons op de maag. Voorafgaand aan de 1-1 werd er een duw- en een trekfout op mij begaan, maar de scheidsrechter floot niet. Dat was een dikke tegenvaller. Tegelijk liet ik zelf na om de score hoger op te drijven.”

Bal van de lijn

In de tweede periode maakte Lierse uiteindelijk toch het verschil. Geel-zwart was weliswaar minder swingend dan voor de rust, maar het team van trainer Tom Van Imschoot toonde zich efficiënt. Het was Jo Gilis die twintig minuten voor tijd de winning goal klaar legde voor Ayyoub Allach. “We hielden het hoofd koel en bleven de meest dominante ploeg”, benadrukt Gilis. “In blessuretijd moest ik bij een corner nog een poging van de mee opgerukte Brugse keeper van de lijn vegen. Daar was wat geluk mee gemoeid, maar het mag al eens meezitten (lacht). Kijk, ik vond van mezelf dat ik zeker niet mijn beste match ooit speelde, maar op mijn manier had ik toch mijn inbreng bij deze belangrijke driepunter.”

Woensdag bekermatch

Lierse telt na vier speeldagen zeven punten en staat op een gedeelde tweede plaats in het klassement. Zo mag je stilaan gaan spreken van een knappe start voor de promovendus. “Het doet ook veel deugd dat we onze eerste thuismatch met publiek winnend konden afsluiten”, besluit Jo Gilis. “Da’s leuk voor onze supporters en het geeft ons natuurlijk extra vertrouwen. Woensdag gaan we nu ook vol voor de winst in het bekerduel op Olympic Charleroi. Deze flow willen we namelijk graag zo lang mogelijk blijven aanhouden.”