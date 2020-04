Jeugdherberg Bed Muzet is stand-by om lichte coronapatiënten op te vangen Kristof De Cnodder

06 april 2020

11u03 0 Lier De Liere jeugdherberg Bed Muzet werd door provinciegouverneur Cathy Berx opgenomen op een lijst met potentiële schakelzorgcentra. Dat zijn plaatsen waar coronapatiënten met minder ernstige symptomen kunnen worden opgevangen als de ziekenhuizen overbevolkt zouden geraken.

In onze provincie zijn acht schakelzorgcentra stand-by. Bed Muzet is er daar dus één van. “Wij hebben de jeugdherberg – die nu toch geen gewone gasten kan ontvangen – voorgesteld en de gouverneur zette Bed Muzet effectief op de provinciale lijst”, vertelt Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “Het is uiteindelijk aan de Vlaamse overheid om te beslissen wanneer een schakelzorgcentrum in gebruik zal worden genomen. Onze medische en logistieke voorbereiding is quasi klaar. Indien nodig kan ons schakelzorgcentrum op korte tijd operationeel worden gemaakt. Al is het natuurlijk hopen dat het nooit nodig zal worden.”

In Bed Muzet zou een vijftigtal coronapatiënten kunnen worden opgevangen. Momenteel lijkt dat echter niet meteen aan de orde, want het plaatselijke Heilig-Hartziekenhuis heeft de zaken blijkbaar nog redelijk onder controle. “Volgens de laatste berichten is er voldoende overblijvende capaciteit op de gewone covid-19-afdeling”, zegt burgemeester Boogaerts. “De intensieve corona-afdeling zit wel ongeveer aan zijn maximum, maar die patiënten kunnen sowieso niet in een schakelzorgcentrum terecht.” In de voorbije dagen moest het Heilig-Hartziekenhuis al enkele zwaar zieke patiënten overbrengen naar andere ziekenhuizen in de buurt.