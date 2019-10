Jenny en August vieren zestigste huwelijksverjaardag Kristof De Cnodder

04 oktober 2019

August Van der Hallen en Jenny Schafraet (allebei 81) uit Koningshooikt vierden zopas hun zestigste huwelijksverjaardag.

Jenny en August leerden mekaar destijds kennen op de bus van Lier naar Mechelen. August werkte vroeger als steenkapper en elektricien, terwijl Jenny aan de kost kwam als verkoopster. Ze was onder andere lang in dienst bij Veritas in Mechelen en Lier.

Samen reisden Jenny en August in de voorbije zes decennia de hele wereld rond. Zo bezochten ze Amerika, Canada, Brazilië, India en tal van Europese landen. Ook nu nog gaan ze er regelmatig tussenuit. Griekenland is dan de favoriete bestemming.